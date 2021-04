Wie gut schmecken Veggie-Patties für den Burger - und wie gesund sind sie?

Gutes Wetter – und schon ziehen die Grillschwaden übers Land. Wenigstens das geht ja noch: Grill anwerfen, Fleisch drauf und genießen. Wobei: Es muss gar nicht immer Fleisch sein, es gibt ja genug Alternativen. Besonders im Trend: Veggie-Burger-Patties, also Scheiben für den Burger. Die Stiftung Warentest wollte wissen, was die taugen - und hat 18 verschiedene Produkte aus Soja, Seitan, Erbsen, Jackfrucht und Co. getestet.