Versteckte Kalorienfallen: Deshalb nimmst du trotz Diät nicht ab

Müsli

Beginnen wir beim Frühstück. Dass ein Croissant nicht den Beachbody bringt, ist den meisten Menschen klar. Traurig aber nachvollziehbar. In den Dingern steckt eine Menge Butter. Aber auch das Käsebrot gilt nicht als Super-Food. Stattdessen soll ein anständiges Müsli her. Oder Porridge. Overnight-Oats oder Granola. irgendwas mit dem Alleskönner Haferflocken auf jeden Fall. Doch die sind nur dann gesund und fettarm, wenn sie nicht mit einem halben Liter Vollfettmilch angerührt werden. Und auch die Toppings, die Müsli oder Porridge so lecker machen, können es in sich haben. Ob Schokostückchen, Mandeln oder andere derartige Extras. Deshalb: Müsli gute Idee aber lieber selbst zusammenstellen. fertige enthalten oft zu viel Zucker und beim Selbermachen dann darauf achten, dass man es mit den Extras nicht übertreibt.





Salate

Wer schlank werden will, knabbert viel Salat. Klare Sache. Doch auch bei denen muss man schauen, was drin ist. Croutons, paniertes Huhn obendrauf und Käsedressing drüber machen das Grünzeug war leckerer aber auch fetter. Statt so einem Salat könnte man auch rein theoretisch auch einen Burger mit Pommes essen. Der kommt kalorientechnisch auf einen ähnlichen Wert. Am günstigsten sind Essig-Öl-Dressings. Idealerweise selbst angerührt.





Nüsse

Wenn wir schon bei fettigen Toppings sind: Nüsse sind als gesunde Snack-Alternative super beliebt. Und sie sind ja auch gesund! 1a Fett, das der Körper gut verwerten kann, steckt drin. Aber ZUVIEL Fett macht in diesem Fall halt auch fett. 100 Gramm Nüsse hauen, je nach Sorte, schon mal mit 600 Kalorien rein. Mehr als eine Tafel Schokolade. Eine Handvoll am Tag ist prima aber mehr dann auch bitte nicht.





Getränke

Nur Wasser finden viele einfach zu fad. Deshalb greifen sie gern auf Fertig-Getränke zurück. Da gibt's leckere Wässerchen mit Geschmack, Isodrinks oder Eistees. Doch auch hier ist nicht unbedingt drin, was der Name verspricht. Denn für den guten Geschmack sorgt oft eine Menge Zucker. Wasser aufpeppen kannst du wunderbar mit Zitrone, Früchten (wie zum Beispiel Beeren), Kräutern oder Ingwer. Das nennt sich dann Infused Water, sieht chic aus und schmeckt hervorragend.





Vegetarisch

Viele glauben, dass eine vegetarische Ernährung besonders gesund ist. Kann sie auch sein, wenn man es richtig macht. Sich jedes Gericht mit Käse zu überbacken und viel Süßkram zu spachteln, ist NICHT der richtige Weg.





Frozen Yoghurt

Statt einem sahnigen Eis isst du nur noch Frozen Yoghurt. Der ist naturbelassen, erfrischend und viel fett- und kalorienärmer als normales Eis. Allerdings kommt so ein Becher selten nackig daher. Obendrauf gehören geile Toppings. Und da gibts eine große Auswahl. Obst ist okay. Schokosoßen und Kekse obendrauf machen das eisige Vergnügen aber schnell auch eiskalt auf der Waage sichtbar.