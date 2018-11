Was ist dran an drogengetränkten Visitenkarten?

Ein Unbekannter drängt dir eine Visitenkarte auf. Um ihn loszuwerden, nimmst du sie an. Wenig später wird dir schlecht und schwindelig. Denn die Visitenkarte wurde in einer speziellen Droge getränkt, die deinem Kreislauf massiv zusetzt. Der Unbekannte hat dich verfolgt und nutzt deinen Zustand aus, um dich auszurauben. So ein Szenario macht Angst. Denn es ist so abgefahren, dass es schon wieder wahr sein könnte. Vor allem, wenn dann auch noch eine offizielle Polizeidienststelle genau davor warnt!



BAYERN 3 Hörer Markus schickte uns via WhatsApp eine Nachricht mit genau diesem Inhalt. Sie wurde an ihn selbst weitergeleitet und er wollte wissen, ob da tatsächlich etwas dran sein könnte.





Konkret sieht die Nachricht so aus: