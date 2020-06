Ignoriere den Corona-Kettenbrief bei Facebook!

Kettenbriefe gab's schon immer - und jetzt in Corona-Zeiten natürlich erst recht. Aktuell ploppt bei ziemlich vielen von euch wahrscheinlich ein ganz besonderer Kettenbrief auf. Einer deiner Facebook-Freunde fordert dich auf, dass du ihn bitte aus allen deinen Telefonlisten entfernst - falls du die neue Corona-Warn-App installieren willst.

Nein, der Kettenbrief ist - wie die allermeisten Kettenbriefe - zwar nicht gefährlich, aber inhaltlich ein FAKE.

Denn: Wenn ihr die Corona-Warn-App schon installiert habt, dann wisst ihr ja, dass die App überhaupt gar keine Zugriffsrechte auf euer Telefonbuch im Handy fordert. (Die App möchte lediglich eure Kamera benutzen dürfen, falls ihr positiv getestet werdet - damit ihr den QR-Code aus eurem Testergebnis einscannen könnt.)

Wie die App genau arbeitet, wie sie programmiert ist, was sie darf und was nicht, das ist sehr transparent im Internet abrufbar. Die meisten von uns werden den Code natürlich nicht wirklich verstehen, aber 65.000 Fachleute haben ihn sich angeschaut und hatten am Ende aus datenschutzrechtlichen Gründen nichts zu beanstanden.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Facebook-App deutlich mehr Zugriffsberechtigungen von euch fordert als die Corona-Warn-App. Wenn euch eure Daten also wirklich wichtig sein sollten, dann verabschiedet euch lieber von Facebook!

