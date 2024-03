Entspannung total: Schau den Wanderfalken in Coburg live beim Brüten zu!

Du brauchst kurz mal was zum Abschalten und Runterkommen? Schau den Wanderfalken in Coburg beim Brüten zu. Wir haben es für dich getestet: Die Wirkung ist ungefähr so beruhigend wie stundenlang aufs Meer zu schauen, Fische in einem Aquarium zu verfolgen oder ein Kaminfeuer beim Knistern zu beobachten. Probiere es aus.