Das sind die 10 schönsten Familienfilme zu Ostern - und wann sie im Fernsehen kommen

picture alliance/ dpa 29.03.2018 Ostern 2018 wird's bunt! Damit nach der erfolgreichen Ostereiersuche keine Langeweile aufkommt, haben wir euch die besten Filme für die ganze Familie zusammengestellt.

1. "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal" Museumsbesuche müssen nicht trocken und langweilig sein. Den besten Beweis liefert die Komödienreihe Nachts im Museum. Im dritten Teil verschlägt es Nachtwächter Larry (Ben Stiller) und seine magischen Museumsexponate aus New York nach London. Dort versuchen sie einer altägypischen Zaubertafel neues Leben einzuhauchen. Läuft am Karfreitag (30.03.) um 15.50 Uhr Sat.1.

YouTube/FoxKino Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal | Offizieller Trailer #1 | Deutsch HD (Robin Williams)

2. "Die Chroniken von Narnia" - Die ganze Reihe Die sagenhafte Geschichte um die vier Pevensie-Kinder Peter, Susan, Edmund und Lucy, die während des zweiten Weltkriegs in die fantastische Welt von Narnia gelangen. Das eigentlich friedvolle Land wird von der bösen Weißen Hexe regiert, die es mit dem Fluch des ewigen Winters unter Kontrolle hält. Die Kinder nehmen an der Seite des rechtmäßigen Königs von Narnia, dem Löwen Arslan, den Kampf für das Gute auf. „Der König von Narnia“ läuft am Karfreitag (30.03.) um 17.35 Uhr und am Ostermontag (02.04.) um 10.05 Uhr bei Vox. „Prinz Kaspian von Narnia“ kommt am Karfreitag (30.03.) um 20.15 Uhr und am Ostermontag (02.04.) um 12.50 Uhr bei Vox. Und „Die Reise auf die Morgenröte“ gibt's am Ostersonntag (01.04.) um 10.25 Uhr bei Vox.

YouTube/Blogbusters Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia Trailer Deutsch / German - Offiziell (HD)

3. "Kung Fu Panda" Wilde Kampfszenen, witzige Sprüche und niedliche Tiere mit Fell – Kung Fu Panda hat alles zu bieten, was ein guter Familienfilm braucht: Der pummelige Bär Po träumt heimlich davon, seine Lehre als Nudelsuppen-Koch zu schmeißen und ein berühmter Kung Fu-Kämpfer zu werden. Als dann das Schicksal an seine Tür klopft und ihn zum Retter für das Tal des Friedens erklärt, muss er in den Kampf gegen den machthungrigen Leoparden Tai Lung kämpfen. Läuft am Karfreitag (30.03.), am Ostersamstag (31.03.) um 20.15 Uhr und am Ostersonntag (01.04.) um 16 Uhr in Sat1.

YouTube/Blogbusters Kung Fu Panda Trailer Deutsch / German - Offiziell (HD)

4. "Asterix und Kleopatra" Die spinnen doch, die Ägypter! Asterix und Obelix verschlägt es von Gallien an den Nil. Gemeinsam helfen sie Kleopatra beim Bau eines neuen Palasts. Doch die Zeit drängt, denn sie hat gegen den römischen Kaiser Caesar gewettet, dass sie es in Rekordzeit schafft. Gestärkt vom Zaubertrank und gebratenem Wildschein machen sich unsere Zeichentrick-Helden schon ans Werk! Läuft am Karfreitag (30.03.) um 20.15 Uhr und Ostersonntag (01.04.) um 14.00 Uhr bei Super RTL.

5. "Die unendliche Geschichte 3 – Rettung aus Phantasien" Im dritten und letzten Teil der Filmreihe nach Michael Endes Kinderbuchklassiker fällt der Jugendgang „Nasties“ das Buch der unendlichen Geschichte in die Hände - das Reich Phantasien ist dem Untergang geweiht. Nur mit seinen Freunden, dem Glücksdrachen Fuchur und dem Borkentroll kann Titelheld Bastian das Märchenreich retten. Läuft am Ostersamstag (31.03.) um 20.15 Uhr bei Super RTL.

YouTube/Universum Film Die unendliche Geschichte 3 - Trailer (deutsch/german)

6. "Fluch der Karibik" Die erfolgreichste und coolste Piratenfilmreihe aller Zeiten. Johnny Depp sticht als Captain Jack Sparrow mit seinem Piratenschiff, der Black Pearl in See, auf der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz. Auf den hat es auch der verfluchte und berüchtigte Captain Barbossa abgesehen. Läuft am Ostersamstag (31.03.) um 20:15 Uhr bei RTL.

YouTube/DisneyDeutschland Fluch der Karibik

7. Rapunzel – Neu verföhnt Rapunzel, Rapunzel! Lass dein Haar herunter! Disney klopft mit diesem Film den Staub von Grimms bekanntem Märchen und hüllt die Geschichte um das junge Mächen mit dem langen, blonden Haar in ein modernes Gewand. Ein haarsträubendes Erlebnis mit viel Witz und tollen Animationen. Läuft am Ostersamstag (31.03.) um 22.05 Uhr und am Ostermontag (02.04.) um 14.40 Uhr bei RTL.

YouTube/Disney Deutschland Disney - RAPUNZEL - Neu verföhnt - Offizieller Trailer #1

8. "Alles steht Kopf" „Was geht eigentlich in deinem Kopf vor?“ Diese Frage mussten wir uns alle schon mal anhören. Im Falle der elfjährigen Riley ist die Frage schnell beantwortet: Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut tummeln sich in ihrem Kopf. Als Riley mit ihrer Familie umziehen muss, gerät ihre Gefühlswelt aus den Fugen und ihre Emotionen streiten miteinander um die Wette. Läuft am Ostersamstag (31.03.) um 22.05 Uhr und am Ostermontag (02.04.) um 16.30 Uhr bei RTL.

YouTube/Disney Deutschland ALLES STEHT KOPF - Offizieller Trailer (German | deutsch) - Disney HD

9. "Fack Ju Göthe 2" „Wir haben den Roman gelesen, mit der Faust.“ Im zweiten Teil muss Elyas M‘Barek in der Rolle des Gesamtschullehrers Zeki Müller wieder alles geben, um seine pubertierenden Schüler unter Kontrolle zu kriegen. Dieses Mal bringt ihn seine Terror-Klasse während einer Exkursion nach Thailand an den Rande eines Nervenzusammenbruchs. Mit krassem Humor und falscher Grammatik geht es „end-unkorrekt“ zur Sache! Läuft am Ostersonntag (01.04.) um 20.15 Uhr und am Ostermontag (02.04.) um 18.05 Uhr bei ProSieben.

YouTube/Constantin Film FACK JU GÖHTE 2 - Offizieller Trailer

10. "Wir sind die Millers" Ein Drogendealer, eine Stripperin und Mariuhanaschmuggel im großen Stil - „Friends“-Star Jennifer Aniston und Jason Sudeikis geben sich mit zwei Kindern als Vorzeigefamilie aus und wollen so den großen Coup landen. Eine abgedrehte Story mit einem großartigen Schauspiel-Duo. Läuft am Ostermontag (02.04.) um 20.15 Uhr bei ProSieben.

YouTube/vipmagazin WIR SIND DIE MILLERS (Jennifer Aniston) | Trailer german deutsch [HD]