Warum gibt es gerade im Winter so viele neue Schlaglöcher?

Ganz Bayern scheint sich zur Zeit wieder in eine Schlaglochpiste verwandelt zu haben - vermutlich gibt es auch in eurer Straße einen oder mehrere Ausbrüche (so nennen Experten die Schlaglöcher). Wo vor einem Monat noch eine tadellose Straße war, klafft jetzt ein tiefes Loch. Warum gibt es gerade jetzt so viele neue Schlaglöcher - und wo könnt ihr Schlaglöcher melden?