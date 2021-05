Maximilian stürzt ab - das sind die beliebtesten Vornamen in Bayern!

Emilia und Noah sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen in Deutschland gewesen. Dabei rückte Emilia von Platz vier im Vorjahr an die Spitze, während Noah schon 2019 bei den Jungs führte. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache ermittelt.

Auf den Plätzen zwei und drei folgten bei den Mädchen Hanna/Hannah und Emma, bei den Jungen Leon und Paul. Den größten Sprung in der Beliebtheit machte der Jungenname Matteo, den es in vier Schreibweisen gibt. Er rückte von Platz 13 im Jahr 2019 auf Platz vier vor. "Solche Sprünge sind in den letzten Jahren selten gewesen", so die Gesellschaft für deutsche Sprache. Kurios: In Bayern ist der letztjährige Spitzenreiter bei den Jungen, Maximilian, auf Platz 4 abgerutscht..

Der Auswertung liegen Daten von mehr als 700 Standesämtern mit insgesamt etwa einer Million übermittelten Namenseintragungen zugrunde. Die Standesamtsdaten deckten knapp 90 Prozent aller 2020 vergebenen Vornamen ab. Die Gesellschaft ermittelt seit 1977 jährlich die Vornamen-Liste.