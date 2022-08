Mautgebühren 2022: Das gilt in unseren Nachbarländern aktuell!

Wenn du mit dem Auto in den Sommerurlaub startet, weißt du: In vielen Nachbarländern brauchst du eine Vignette, oft kommen noch zusätzlich Tunnel- oder Brückengebühren dazu. Was kostet es wo?

Österreich - Vignette und Maut

In Österreich ist das Maut-Pickerl, die Vignette, in diesem Jubiläumsjahr besonders schön: marillefarben. Aber an die Scheibe geklebt wird es fast nur noch von Touristen, die 10-Tage-Version für 9,60 Euro vor allem. Nach 25 Jahren Maut in Österreich ist das "Pickerl" ein Auslaufmodell. Einheimische nutzen die digitale Maut, kontrolliert wird per Kennzeichenerkennung. Wer als Privatkunde kauft, muss spätestens 18 Tage vor seiner Abfahrt kaufen - wegen des Rücktrittsrechts; wenn du es eiliger hast, gibst du dich einfach als Geschäftskunde aus und kannst sofort losfahren ;-)

Nutze ausschließlich die offizielle Asfinag-Seite für den Vignetten-Kauf. https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/digitale-vignette/

Für teuer gebaute Transitstrecken wie den Brenner, die Tauernautobahn, den Katschbergtunnel, die Karawanken oder den Arlbergtunnel wird noch einmal eine Extra-Streckenmaut fällig, zusätzlich zum Pickerl. Du kannst an den Mautstationen die Streckenmaut bezahlen. Schneller geht's meistens, wenn du auch hier vorab online bezahlst.

Italien - Maut auf vielen Autobahnen

In Italien muss auf den meisten Autobahnen Maut gezahlt werden. Nach dem Auffahren wird an den Kontrollstellen ein Ticket gezogen, beim Ausfahren muss das Ticket in einen Automaten geschoben und dann bar oder per Karte bezahlt werden. Der Preis richtet sich nach den gefahrenen Kilometern. Es gibt auch ein Lesegerät zum Installieren an der Windschutzscheibe – sie zählen die zurückgelegten Autobahnkilometer automatisch, die entsprechende Maut wird dann vom Bankkonto eingezogen. Im Durchschnitt kostet in Italien ein Autobahnkilometer 7 Cent. Für eine Fahrt fast durchs halbe Land, von Mailand bis Rom, werden rund 42 Euro fällig. In Süditalien ist es günstiger, dort sind einige Autobahnabschnitte auch umsonst - wie etwa auf Sizilien.

Tschechien - Vignette

Wenn du auf den tschechischen Fernstraßen fährst, muss du spätestens hinter der Grenze entscheiden, ob du die Gebühr für zehn oder 30 Tage oder für ein Jahr entrichten will. Aktuell liegen die Sätze bei etwa 18, 23 oder 70 Euro.

Früher musste man eine Vignette kaufen und an der Windschutzscheibe ankleben. Seit Anfang 2021 ist das System der E-Vignette in Kraft. Die kannst du über die Betreibergesellschaft erwerben: https://edalnice.cz/de/index.html#/validation

Die Überwachung erfolgt über die Mautbrücken, die früher für Lastwagen verwendet wurden. Diese werden inzwischen über ein satellitengestütztes System kontrolliert.

Frankreich - Maut auf vielen Autobahnen

Eine Vignette gibt es in Frankreich nicht. Die verschiedenen Betreiber der französischen Autobahnen kassieren für Erhalt und Ausbau eine Maut, deren Höhe nicht einheitlich festgelegt ist. Sie richtet sich nach gefahrenen Kilometern und nach der Fahrzeugklasse, aber auch danach, wo du fährst. Im Elsass oder in der Bretagne gibt es zum Teil kostenlose Abschnitte. Im Süden ist es besonders teuer. Auf günstigen Strecken ist man mit sechs Euro pro 100 Kilometer dabei, andere kosten dreimal so viel. Im Durchschnitt fallen pro Kilometer zirka neun Cent an. Auf autoroutes.fr kannst du die Maut kalkulieren: Straßburg – Paris kostet demnach etwa 40 Euro, Paris – Marseille über 60. Außerdem können Tunnel und Brücken extra kosten. Der Mont-Blanc-Tunnel derzeit pro PKW rund 50 Euro, das Viadukt von Millau mindestens zwölf. Wer keine Maut zahlen will, nutzt die meist komfortablen Nationalstraßen.

Bezahlen kann man die Maut übrigens per Kreditkarte und bar, oft aber nur mit Münzen. Oder elektronisch. Dafür bestellt man eine Mautbox und befestigt diese an der Windschutzscheibe. Dann darf man an den Mautstationen elegant durch die mit kleinem 't' für 'télépéage' beschrifteten Korridore fahren.

Schweiz - Jahresvignette

In der Schweiz braucht man für die Autobahn eine Jahresvignette, die vorne an die Windschutzscheibe geklebt wird. Sie kostet vierzig Schweizer Franken, also zurzeit auch etwa vierzig Euro. Im Vergleich zu den sonstigen Lebenskosten in der Schweiz ist die Vignette sehr günstig. Die Vignetten gelten immer von Anfang Dezember bis Ende Januar gelten – also 14 Monate lang. Das heißt: Wer mit dem Auto über Weihnachten und Neujahr in die Schweiz fährt muss sich nicht zwei Vignetten kaufen. Ab dem kommenden Jahr gibt es auch in der Schweiz eine E-Vignette.