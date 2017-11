Das sind die außergewöhnlichsten Weihnachts- und Christkindlmärkte in Bayern

Gebrannte Mandeln und Glühwein bekommt ihr auf jedem Weihnachtsmarkt - wo ist in Bayern mehr geboten? Wir stellen euch Christkindl- und Weihnachtsmärkte vor, auf denen Kinder Huskies streicheln oder auf Kamelen reiten oder wo ihr mit Weihnachts-Whiskey statt Punsch anstoßen könnt.

- geöffnet bis zum 31.12. von 14 bis 1 Uhr (am Wochenende ab 11 Uhr); der Markt der Ideen geht bis zum 23.12. jeweils bis 23:30 Uhr

- Von Theater, Kunst, Live-Musik, Bio-Essen und dem Markt der Ideen ist hier für jeden was dabei

- Ein Highlight in München ist alljährlich das spektakuläre Winterfestival

- Live Musik im Rockabilly Sound, Glühwein und Whiskey im Saloon und "echten“ Cowboys mit Colt am Gürtel

- Geöffnet immer von Donnerstag bis Sonntag an allen Adventswochenenden, immer von 14 bis 20 Uhr

- Weihnachts-Stimmung mal anders im ehemaligen Steinbruch in Hauzenberg bei Passau (im Granitzentrum Bayerischer Wald). Es gibt alles, was es sonst auch immer gibt, von Glühwein bis Kunsthandwerk, aber außerdem einen Streichelzoo als lebende Krippe!

- Die Branntweinhäuser Weihnacht hat am Samstag, 16.12. von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17.12. von 12 bis 20 Uhr geöffnet

- Echte Schlittenhunde zum Anfassen gibt’s wieder bei der Branntweinhäuser Weihnacht am Huskyhof–Dreisessel in Altreichenau (Lkr. Freyung-Grafenau).

- Geöffnet an allen vier Adventswochenenden, freitags 15-20 Uhr, samstags und sonntags 12-20 Uhr; der Wintermarkt hat vom 27.12. bis 30.12. von 12-18 Uhr geöffnet

- Die Weihnachtsbuden stehen am Naturlehrpfad zu Beginn des Waldwipfelweges

- in bis zu 30 Metern Höhe könnt ihr hier mit einem Glühwein in der Hand den Blick über den Bayerischen Wald genießen

- Ein kompletter Weihnachtsmarkt erstrahlt in seiner pinken Pracht. Hier fühlen sich Lesben, Schwule, Familien, Nachbarn und neugierige Gäste gleichermaßen wohl

- Am 1. und 3. Adventswochenende gibt’s einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt

- Mehr als 80.000 Kinder aus aller Welt schreiben an das Christkind in 97267 Himmelstadt - und sie bekommen auch eine Antwort :-)

8. Leuchtender Weihnachtsmarkt in Tirschenreuth (Oberpfalz)

- Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Fischhof in Tirschenreuth ist einer der größten Weihnachtsmärkte in der Oberpfalz

- Das Highlight im wahrsten Sinne des Wortes: Der Fischhofpark wird von 350.000 LED Lämpchen beleuchtet, die barocke Fischhofbrücke erstrahlt in glänzendem Violett

- Den Tirschenreuther Weihnachtsmarkt gibt’s an den ersten beiden Adventswochenenden, samstags jeweils von 15 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr

- Kinder bis 14 Jahren freier Eintritt, alle anderen 3 Euro



9. Adventswochenenden mit Alpakas in Ruppertshütten, Lohr am Main (Unterfranken)

- Adventliche Waldillumination mit einer Alpakaherde, Lagerfeuer und Fackelwanderung - darauf dürft ihr euch am ersten und am zweiten Adventswochenende in Ruppertshütten (Lkr. Main-Spessart) freuen!

- Geöffnet am ersten und zweiten Adventswochenende, freitags und samstags 15-21 Uhr sowie sonntags 12-19 Uhr

10. Der schwimmende Christkindlmarkt in Vilshofen (Niederbayern)

- Der "Schwimmende Christkindlmarkt“ in Vilshofen an der Donau findet traditionell an den ersten drei Adventswochenenden statt. Freitags öffnen Schiff und Buden von 16 Uhr bis 20 Uhr, samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 13 Uhr bis 20 Uhr.



- Besondere Höhepunkte des "Schwimmenden Christkindlmarktes" sind unter anderem die "Größte Brettkrippe der Welt", die in diesem Jahr wieder auf dem Schiff thronen wird, die "Vilshofener Stallweihnacht" (an allen Tagen von 17 bis 19 Uhr) sowie der große, strahlende Christbaum mit seinen knapp 4000 Lichtern und 1500 Kugeln.