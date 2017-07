Er macht es nochmal

Eigentlich schien es, als hätte Danie Craig nach vier Filmen genug von seiner Agentenrolle. Als "Spectre" startete, hatte er in einem Interview gesagt: "Ich würde eher ein Glas zerbrechen und mir die Handgelenke aufschlitzen" als an einen weiteren Bond überhaupt zu denken. Nun ja, das hat er später wieder fast zurückgenommen. Und heute ist klar: Er macht noch einen Film. Das meldet zumindest die New York Times, die sich auf "zwei nicht genannte Insider-Quellen" beruft. Craig werde 2019 erneut als James Bond zu sehen sein. Vor einigen Tagen wurde der US-Start des neuen Bond bekannt: Am 8. November 2019 wird der Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät wieder auf die Leinwand zurückkehren.

Die Produzenten von Sony Pictures hatten immer betont, dass sie am liebsten Craig für einen weiteren Bond als Hauptdarsteller verpflichten würden.

Diese Schauspieler wurden schon als mögliche Nachfolger gehandelt: