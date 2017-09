"Nein. Du bekommst keine 250 Euro, wenn du diese WhatsApp weiterleitest!"

Nein. Rewe verschenkt keine 250 Euro-Gutscheine bei WhatsApp. Das ist Abzocke. Und auch der gleiche "Einkaufsgutschein" bei Facebook ist ein Fake. Beim Portal mimikama.at hatten sich mehrere Nutzer gemeldet und auf die dubiose Geschichte hingewiesen. Die bei Facebook und WhatsApp verlinkte Seite ist nicht von Rewe. Die Nutzer werden bewusst unter Vorgabe falscher Tatsachen in eine Falle gelockt. Den versprochenen Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro gibt es nicht. Im schlimmsten Fall könnte der Nutzer in ein Abo gelockt werden, schreibt 'mikama.at'. Das Knifflige: Die Nachrichten kommen bei WhatsApp sogar von Freunden, weil diese aufgefordert werden, einen Kettenbrief zu verschicken.