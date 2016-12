Bei WhatsApp könnt ihr gesendete Nachrichten bald "zurückholen"!

Return to sender! Bei WhatsApp könnt ihr demnächst anscheinend auch bereits gesendete Nachrichten wieder löschen. In einigen Situationen könnte das vor Peinlichkeiten schützen!

Die harsche Nachricht, die du deinem Chef gesendet hast. Als du nach der Arbeit tierisch genervt warst.



Das ziemlich eindeutige Angebot, das du deinem letzten Date geschrieben hast. Nach dem siebten Bier/Prosecco.



Die Liebesbotschaft, die du eigentlich deiner Frau schicken wolltest. Und nicht deinem besten Freund.



Es gibt einfach immer wieder Situationen, in denen du bereits gesendete Nachrichten am liebsten wieder zurückziehen würdest. Das soll bei WhatsApp demnächst gehen. Offenbar plant der weltweit beliebteste Messenger-Dienst, dass du Chat-Nachrichten nach dem Abschicken noch löschen kannst – sowohl im eigenen Verlauf, als auch in dem des Adressaten. Das soll nicht nur für Texte gehen, sondern auch für Videos und Fotos. Was noch nicht klar ist: Funktioniert das Zurückholen (engl. "revoke") auch, wenn der Adressat die Nachricht bereits gelesen hat (also bereits zwei blaue Haken hinter der gesendeten Nachricht sind).

Offiziell bestätigt wurde das von WhatsApp bislang noch nicht. Aber bei "WABetaInfo" sind bereits entsprechende Screenshots der Beta-Version zu sehen.