WhatsApp: Warum sind meine Freunde plötzlich alle Weihnachtsmänner?

Warum haben manche Freunde von dir bei WhatsApp gerade einen Weihnachtsmann als Profilbild? Das liegt an einem rätselhaften und ziemlich sinnlosen Kettenbrief.

Auf WhatsApp kursieren derzeit eine ganze Menge Profilbilder mit Weihnachtsmann-Avataren. Das liegt an einem kleinen Rätsel, das zur Zeit per Kettenbrief herumgeht. Ihr werdet in der weitergeleiteten Nachricht aufgefordert, euer WhatsApp-Bild gegen das eines Weihnachtsmanns auszutauschen.

Ein Spielchen für Dich. Du kommst in ein Zimmer. Auf dem Bett liegen 2 Hunde und 3 Katzen. Der Weihnachtsmann, ein Esel und 5 Rentiere stehen da auch rum. 3 Tauben und eine kleine Ente fliegen durch die Gegend... so! Wie viele Füße stehen im Zimmer?" Rätselhafter Kettenbrief bei WhatsApp

Ob es auf diese Frage überhaupt die eine richtige Antwort gibt, zweifeln wir mal an. (Die 'offiziell' richtige Lösung findest du am Ende dieses Artikels.) Und genau deswegen "müssen" jetzt anscheinend einige von euren Freunden das ebenfalls weitergeleitete Bild eines Weihnachtsmanns jetzt als Profilbild tragen.

