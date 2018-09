"Wenn du 1 Beer zuviel gebirnt, walk nicht an Hügel zum sleepen"

#Wiesnwache: Polizei twittert vom Oktoberfest

Es sind die Geschichten, die nicht im normalen Polizeibericht landen. Weinende Muskelmänner, Wiesngänger, die nicht mehr heim wollen, und Väter, die ihren Kids nach dem Volksfestbesuch die Leviten lesen: Unter dem Hashtag #Wiesnwache twittert die Polizei seit heute Mittag (28.09.) 12 Stunden ihre "besten" Einsätze.

Es geht darum, auf eine humorvolle Art zu zeigen, "was die Polizei bei so einer Festivität zu tun hat". In den sozialen Medien sei nun einmal kein Behördensprech gefragt, sagt Werner Kraus, Chef des Social-Media-Teams der Polizei München. Und an diese Dienstanweisung werden sich seine Kollegen bestimmt auch in diesem Jahr halten. ;-)