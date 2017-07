Facebook zeigt euch kostenlose WLAN-Hotspots

Euer Datenvolumen ist aufgebraucht – oder der Empfang einfach zu schlecht? Dann muss unterwegs schnell ein kostenloses WLAN her. Aber wo gibt's den nächsten Hotspot? Facebook hilft euch ab sofort bei der Suche.

Facebook will euch helfen, die Hotspots in eurer Nähe zu finden – mit einer neuen Funktion: "WLAN finden" heißt das Feature für iPhones und Android-Geräte. In ausgewählten Ländern gibt es die Funktion schon länger, ab sofort ist sie weltweit verfügbar. Laut Facebook kann es allerdings ein bisschen dauern, bis sie wirklich überall ausgerollt ist.