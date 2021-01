... der blaue Reflektor an Leitpfosten?

Wofür sind die blauen Reflektoren an den Leitpfosten auf der Straße?

Die typischen Leitpfosten an deutschen Straßen kennst du - die mit den weißen oder orangefarbenen Reflektoren drauf. Sie sollen dir in der Dunkelheit helfen, mit dem Auto auf der Fahrbahn zu bleiben. Seit einigen Jahren hängt an immer mehr Leitpfosten aber zusätzlich noch ein blauer Reflektor an der Seite. Welche Aufgabe mag der haben? Ganz einfach: Er soll Wildunfälle verhindern!

Das funktioniert in der Theorie so: Du leuchtest mit deinen Scheinwerfern die Reflektoren an, die strahlen das blaue Licht an den Fahrbahnrand ab. Blaues Licht stufen viele Tiere als Gefahr ein, denn ihre Augen reagieren empfindlich darauf. Die Hoffnung von Verkehrsexperten: Wildtiere überqueren Straßen nur dann, wenn gerade keine Autos kommen. Deswegen werden die blauen Reflektoren bevorzugt an Straßen genutzt, an denen viele Wildtiere unterwegs sind.

Allerdings ist die Wirkung der blauen Reflektoren nicht bestätigt. Forscher haben 2018 bei einer Untersuchung auf 150 Teststrecken festgestellt: Die Tiere zeigten am Straßenrand immer das gleiche Verhalten - egal, ob sich an den Leitpfosten blaue Reflektoren befanden oder nicht.