Wofür sind eigentlich die Metall-Pins in der Steckdose?

Jedes Mal, wenn ihr euer Ladekabel oder den Föhn in die Steckdose steckt, spielen sie eine Rolle: Die kleinen Metallpins oben und unten in der Steckdose. Und wenn ihr den Schukostecker anschaut, seht ihr sogar extra Aussparungen für die kleinen Pins.

Aber wofür sind die denn gut? Diese Metall-Pins heißen „Schutzkontakt“ und sind nur der kleine, für euch in der Steckdose sichtbare Teil. Ohne diese Pins wäre der Strom aus der Steckdose extrem gefährlich. Der Schutzkontakt geht für euch nicht sichtbar tatsächlich hinter dem Steckdosengehäuse weiter in einer Leitung und ermöglich eine sogenannte Erdung: Strom wird damit an die Erde abgegeben, nicht an das Gehäuse eures Geräts oder sogar an euch, wenn ihr das Gerät berührt. Besonders wichtig ist das zum Beispiel bei Geräten, die ein Metallgehäuse haben. In Deutschland wird der Schutzkontakt durch das Zusammenspiel aus der Steckdose und dem Schuko-Stecker sichergestellt. Wenn ihr den Stecker in die Steckdose einsetzt, ist mit dem Schutzkontakt immer die erste und die letzte Berührung mit dem Strom. So wird sichergestellt, dass bei einem kaputten Gerät eher die Sicherung rausfliegt, als dass jemand einen Stromschlag kriegt. Ziemlich clever!

Und hier noch ein kleines „Angeberwissen“:

vielleicht hast du dir das beim Lesen sogar schon gedacht: Das „Schuko“ im „Schukostecker“ steht tatsächlich für „Schutzkontakt-Stecker“. In anderen Ländern sind die Schutzkontakte anders gelöst, dann sehen die Steckdosen und die Stecker zum Teil anders aus. Vielleicht habt ihr ja schon mal einen Stecker aus den USA gesehen, da fällt es besonders stark auf im Vergleich zu unserem Steckdosen-Stecker-System ;-)