Was tun, wenn ihr euch aussperrt?

19.09.2017 Wenns ums Aussperren geht, hat doch jeder eine witzige Geschichte parat. Meistens geht es glimpflich aus und man hat irgendwo eben doch noch einen Ersatzschlüssel gebunkert. Aber wenn nicht, dann muss der Schlüsseldienst kommen. Und das kann teuer werden.

Abends noch schnell den Müll rausbringen und "KLACK" fällt die Tür ins Schloss. Der Schlüssel hängt blöderweise am Schlüsselbrett in der Wohnung und jetzt steht ihr da und habt ein Problem. Ärgerlich! Doch wem ist das noch nie passiert? In so einem Fall könnt ihr eigentlich nur hoffen, dass ihr beim Nachbarn einen Schlüssel hinterlegt habt - aber wenn nicht, dann wird es schwierig.

Mir ist was lustiges passiert. Habe 2 Katzen, eine kam abends mit einem Geschenk nach Hause, ich wollte nicht, dass er die tote Maus mit hinein bringt und bin ihm vor der Haustür entgegen gelaufen. Dabei ist meine Haustür zugefallen. Dummerweise hatte ich lediglich ein T-Shirt und Unterwäsche an.. Handy und Schlüssel lagen drinnen.. Musste so barfuß nen Kilometer durch unsere Ortschaft laufen um den Ersatzschlüssel bei meiner Mutter zu holen." ( Natalie aus Mittelfranken)

Wir gehen oft durch die Garage ins Haus. Also hab ich meinen Garagendrücker eingesteckt. Raus bin ich aber zur Haustüre. Als ich dann die Garage geöffnet hatte und durch die Zwischentüre ins Haus wollte, hab ich festgestellt, dass diese Tür von innen noch abgeschlossen war. Ich kam also nicht mehr ins Haus. Den Schlüssel dazu hatte ich natürlich nicht dabei. Ich kam also rein, aber irgendwie doch nicht. Mein Mann musste dann von der Arbeit heimkommen und mich mit dem Hausschlüssel rein lassen. Wenigstens konnte ich in der Garage im Trockenen auf ihn warten." ( Carina aus Steinhausen)

Jetzt kann man panisch werden, oder jemanden anrufen, der einen Schlüssel hat - oder man wird zum Einbrecher. Ins eigene Heim versteht sich. Denn es gibt ja noch diesen Trick mit der Kreditkarte …

Hallo! ich habe schon einmal probiert, eine (zugegeben) sehr alte Tür mit einer Karte zu öffnen - UND ES GING!!!!! Musste nur den Schniepel wegdrücken... ist schon a bissi erschreckend!!!" ( Andrea aus Niedernberg am Main)

Das funktioniert meistens aber nur bei älteren Türen. Moderene Schlösser sind immun gegen Kreditkarten. Wenn kein Ersatzschlüssel in Reichweite ist und ihr die Tür auch mit den besten Tricks nicht aufkriegt, dann bleibt nur noch der Anruf beim Schlüsseldienst - was aber gar nicht so ohne ist, denn bei den Schlüsseldiensten wimmelt es nur so vor Betrügern. Dagegen kann man sich aber wehren.

Was solltest du machen, um nicht an einen unseriösen Schlüsseldienst zu geraten? 1. Schlüsseldienst suchen Unseriöse Anbieter mit reisserischer Aufmachung haben häufig einen Namen mit A oder AA, damit sie im Telefonbuch ganz vorne stehen. Such dir besser einen Schlüsseldienst mit Eigennamen und Anschrift. 2. Schlüsseldienst auswählen Ruf mehrere Anbieter an und vergleiche die Preise. Frag am Telefon nach dem Endpreis inklusive Mehrwertsteuer und Anfahrt. Wenn ihr in einem Callcenter landet, legt sofort auf! 3. Preis vereinbaren Vereinbare mit dem Schlüsseldienst einen Festpreis. Dein Telefonat hört im besten Fall ein Zeuge mit. Eine Türöffnung werktags zwischen 8 und 18 Uhr darf maximal 120 Euro kosten. Abends, nachts, an Wochenenden oder Feiertagen können es 200 Euro oder noch mehr sein. 4. An der Haustür Frag den Monteur, wie er die Tür öffnen will. Ist die Tür nur zugefallen und nicht abgesperrt, reicht meist ein Draht. Werkelt der Schlüsseldienst erfolglos an der Tür, musst du ihn nicht bezahlen. 5. Bezahlen Prüf die Rechnung genau und zahl nur den vereinbarten Preis. Eine zusätzliche Stundenabrechnung ist unzulässig.

Am besten ist es, immer einen Schlüssel bei (vertrauenswürdigen) Nachbarn zu bunkern. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Denn sind wir mal ehrlich: Das mit dem Aussperren ist manchmal so schnell passiert, dass man gar nicht Schlüsseldienst sagen kann.