So funktioniert die App mit Kinder-Videos fürs Handy

Eltern wissen genau: Kindern das Smartphone vorzuenthalten ist nahezu unmöglich. Deshalb gilt es, zumindest eines sicherzustellen: Dass die Kinder sich wenigstens "was Gescheit's" reinziehen und nicht nur Schrott anschauen. Jetzt gibt es auch in Deutschland die App "Youtube Kids" - und die soll helfen, dass Kinder das zu sehen bekommen, was ok für sie ist. Wir zeigen, was die App kann.