Erst Schweini und jetzt Müller?

Wir werden die Bilder nie vergessen. Bastian Schweinsteiger, der sich mit blutendem Cut unterm Auge beim WM-Endspiel 2014 gegen Argentinien immer wieder aufrappelt. Völlig erschöpft und fast am Ende mobilisiert er seine letzten Kräfte. Jetzt, mit 35, nimmt er Abschied vom Fußball - zwei Tage nach seinem letzten Spiel für Chicago Fire. Schon 2017 ist er in die Major League Soccer in die USA gewechselt, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Dass er jetzt ganz aufhört kommt also nicht wirklich überraschend.

Sebastian Winkler und die Frühaufdreher nehmen Abschied von Bastian Schweinsteiger

Thomas Müller will weg vom FC Bayern

Dass Thomas Müller jetzt vom FC Bayern weg will, hätten die Fans dagegen nicht erwartet. Sein Vertrag läuft schließlich noch bis Juni 2021. Aber laut "Sport Bild" plant er schon einen Transfer zur Winterpause. Der Grund: Er scheint unzufrieden mit seiner Situation. Trainer Nico Kovac hatte ihn jetzt schon im fünften Punktspiel hintereinander nicht in seiner Startelf. Beim Spiel gegen Hoffenheim am Samstag, kam er erst nach 60 Minuten zum Zug. Seine Reaktion nach der Partie: "Nothing to say, wie der Engländer sagt." Dabei hat er seinen Verein vor kurzem noch so bei Instagram gefeiert.