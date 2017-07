Drei Apps, die euren Urlaub schöner machen

Sich ohne Sprachkenntnisse verständlich machen, Fotos wie in alten Zeiten knipsen oder am Abend richtig Spaß an der Bar haben. Das könnt ihr mit diesen drei Urlaubs-Apps. Also gleich als Punkt auf die Urlaubs-Checkliste setzen: Apps runterladen!

Icoon - Wörterbuch mit Bildern

Ihr seid im Ausland, sprecht die Sprache nicht. Dann wird krampfhaft im Wörterbuch geblättert und mit viel Glück ist die Lautschrift so geschrieben, dass euer Gegenüber euch versteht. Geht aber auch viel einfacher: Zeigt einfach, was ihr sagen wollt. Icoon ist ein Wörterbuch in Bildern. Ihr habt Kopfweh und braucht Tabletten? Einfach in der Apotheke auf das Bild mit der Figur, die Kopfweh hat, zeigen. Funktioniert auch mit anderen Sachen, die ihr kaufen wollt, denn Bilder gibt's für Probleme an Bahnhof oder Flughafen oder auch von verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Passend fürs Restaurant: Ein Stück Fleisch in blutig, medium oder durch - dem Kellner genügt ein Fingerzeig.

Icoon gibt's für Apple (1,09 €) und Android (kostenlos).