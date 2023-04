Preise vergleichen per App: Lohnt sich das?

Bei den aktuellen Lebensmittelpreisen sind wir doch irgendwie für jeden Spartipp dankbar. Richtig Sparen und das per App versprechen auch viele Anbieter von Vergleich-Apps - vor allem bei Lebensmitteln soll da viel gehen. Die Stiftung Warentest stellt jetzt aber fest: Zu aufwendig, wenig Sparpotential und nur wirksam bei speziellen Angeboten.

Wo gibt’s echte Schnäppchen bei Lebensmitteln? Welcher Supermarkt hat gerade welche Angebote?

Vielleicht nutzt ihr sie ja bereits: Digitale Prospekte und Preisvergleich-Apps, die euch angeblich beim beim Sparen und Vergleichen helfen. Die Stiftung Warentest hat jetzt acht Gratis-Programme geprüft.

Das Ergebnis:

Es lief nicht so berauschend und daher gibt es auch keinen Testsieger. Die Suche ist umständlich, es dauert ewig bis ihr alles eingetippt habt und final müsst ihr für euren Einkauf in viele verschiedene Geschäfte rennen - und die Ersparnis ist trotzdem mau, weil die Apps gar nicht alle Angebote kennen.

Höhe der Ersparnis – eher naja

Der Familien-Wocheneinkauf war je nach App nur knapp 6 oder sogar nur 2 Euro billiger.

Das Fazit der Tester:

Vergleich-Apps lohnen sich leider nicht. Falls ihr es trotzdem unbedingt probieren wollt: MarktGuru und KaufDa sind quasi die kleinen Lichtblicke.

Testergebnis im Detail:

KaufDa: Gesamtnote: BEFRIEDIGEND (2,9)

Ersparnis: BEFRIEDIGEND (3,3)

Zuverlässigkeit beim Preis: BEFRIEDIGEND (2,9)

Nutzungsfreundlichkeit: GUT (2,2 bei Android) / (2,3 bei iOS)

Marktguru: Gesamtnote: BEFRIEDIGEND (2,9 bei Android) / (3,0 bei iOS)

Ersparnis: befriedigend (2,7)

Zuverlässigkeit beim Preis: befriedigend (3,5)

Nutzungsfreundlichkeit: GUT (2,4 bei Android) / (2,5 bei iOS)

Diese Spartipps bei Lebensmitteln bringen wirklich was



Nicht täuschen lassen von Preisen bei Butter und Kaffee

Butter und Kaffee sind so genannte "Eckpreisartikel". An diesen Produkten orientieren wir uns gerne bei der Preiswahrnehmung. Wenn die Butter günstig ist, denken wir, der ganze Laden ist günstig und wir kaufen mehr ein!

Das ist leider falsch! Lasst euch von Butter und Kaffee nicht täuschen!

Schnäppchen möglich bei Salami, Bananen und Bier

Bei manchen Lebensmitteln schwanken die Preise stark: Salami, Bananen und Bier sind oft von Tag zu Tag und Markt zu Markt unterschiedlich teuer! Hier sind echte Schnäppchen möglich.

Fallt nicht auf Luxus-Eigenmarken rein!

Egal ob Deluxe, Gourmet, Beste Wahl oder auch Best Moments: Sie kosten mehr als die normalen Eigenmarken, sind aber oft gar kein Luxus, sondern einfach nur hübscher verpackt. Der Aufpreis ist also eher für das Drumherum, aber schmecken tut es nicht besser. Die billigen Eigenmarken reichen also locker und werden auch immer wieder gut getestet.>

