One Love mit Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Take That und vielen anderen Stars!

Pop-Sängerin Ariana Grande wird am Pfingstsonntag bei einem Benefiz-Konzert für die Opfer des Terror-Anschlags in Manchester auftreten. Auch Teenie-Star Justin Bieber, die Gruppe Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus und Take That sollen bei dem Event auf dem Kricket-Gelände von Old Trafford mitmachen.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Grande in einem Offenen Brief, den sie über sozialen Medien verbreitete, immer noch aufgewühlt. Darin kündigte sie eine Rückkehr "in die unglaublich tapfere Stadt Manchester an", um "ein Benefizkonzert zu geben und Geld für die Opfer und deren Familien zu sammeln". Schon am Sonntag wird es so weit sein.



Grande hat bestätigt, dass jeder, der bei der Show in der Manchester Arena in der Nacht des Attentats dabei war, kostenlose Eintrittskarten für das Open-Air-Konzert über eine spezielle Website bestellen kann. Die regulären Tickets waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft - die Einnahmen des Benefiz-Konzerts sollen an die Opfer der Hinterbliebenen gespendet werden.

Bei dem Konzert von Ariana Grande am vergangenen Montag hatte ein Selbstmord-Attentäter eine Bombe gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen.