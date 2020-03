Helfen (selbstgenähte) Mundschutze gegen Corona?

Hygiene-Experten sehen es nicht als erwiesen an, dass Mundschutze (außerhalb eines Krankenhauses) eine verläßliche Schutzfunktion bieten. Es gibt dazu zwar eine ganze Reihe an Studien, die kommen aber alle zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Zwei positive Effekte sind aber nicht von der Hand zu weisen: Wer seine Umgebung nicht mit eigenen Viren belasten will, kann mit einem Mundschutz zumindest einen Teil seines Speichels abfangen. Tröpfchen bleiben in der Maske hängen, aber eben nur zu einem Teil. Außerdem positiv: Wir fassen uns normalerweise bis zu 300 mal am Tag an die Nase und den Mund - und verteilen so Keime und Erreger von der Hand in den Mund. Gar nicht gut. Gerade für geschwächte Menschen kann so ein Mundschutz deshalb sinnvoll sein.

Für gesunde Menschen dagegen sieht das Robert-Koch-Institut keinen Hinweis darauf, dass ein Mundschutz vor dem Corona-Virus schützt - und empfiehlt es daher auch nicht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kann das Tragen der Maske sogar zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen - wodurch wichtige Hygienemaßnahmen wie Händewaschen vernachlässigt werden.