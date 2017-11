Schickt dir ein Auftragsmörder eine Mail?

Habt ihr auch schon eine Mail von einem Auftragsmörder bekommen? Von einem Auftragsmörder, der es auf euch abgesehen hat? Gerade kursieren E-Mails, in denen ein angeblicher Mörder Lösegeld von euch fordert, um euch zu verschonen. Was ist dran?

In der E-Mail schreibt der Unbekannte beispielsweise "Ich wurde dafür bezahlt, zu töten. [...] Sie müssen ein Lösegeld von 7000 Euro für mich bezahlen, um ihr Leben zu schonen." Wer bezahlt bekommt dann - neben seinem Leben - eine Videokassette, auf der der Auftraggeber seinen Mordwunsch formuliert.

Makaber und einfach nur ein Fake

Die Polizei in Unterfranken warnt vor den E-Mails mit dem angeblichen Mordauftrag - stuft sie aber gleichzeitig auch als ungefährlich ein. "Bitte solche Mails gleich löschen. Es ist natürlich kein Auftragsmörder hinter euch her.", so der Kommentar der Polizei auf Twitter.