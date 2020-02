Auf den besten Plätzen beim Heimspiel gegen den SC Paderborn

Freitagabend, Flutlicht, FC Bayern - der Tabellenführer trifft auf das Schlusslicht aus Ostwestfalen. Und mittendrin: Tanja aus Grafing! Sie hatte eine hervorragende Idee: Weil ihr Mann seit 12 Jahren Tag und Nacht in seinem kleinen Laden arbeitet, braucht er auch mal eine Auszeit: "In seiner sehr knappen Freizeit widmet sich mein Mann ausschließlich unseren Kindern und denkt nie an sich. Ich würde ihm gerne eine Freude machen und ihn und ein paar liebe Freunde in die Arena einladen." Vor dem Spiel werden alle - wie immer - mit dem original Bayernbus ins Stadion chauffiert und besuchen die FC Bayern-Erlebniswelt. Beim Spiel gegen Paderborn sitzen die BAYERN 3 Gewinner auf den geilsten Plätzen im Stadion - direkt hinter der Trainerbank.