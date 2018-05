FC Bayern: Auf den besten Plätzen beim Saisonfinale gegen den VfB Stuttgart

Letzter Spieltag in der Bundesliga: Der neue, alte deutsche Meister feiert seinen Titel nach dem Südderby gegen den VfB Stuttgart! Drei BAYERN 3 Hörer und ihre zehn besten Freunden sind so nah an der Schale wie kein anderer Fan - auf den besten Plätzen im Stadion. Direkt hinter Jupp Heynckes, der zum letzten Mal auf der Trainerbank in der Allianz-Arena sitzt.