Fiese Betrugsmasche bei Booking.com

"Klicke niemals auf einen Link in einer Mail oder SMS" – das wissen die meisten von uns. Egal, ob die Nachricht angeblich von unserer Bank oder der Post kommt: Keinen Link aus einer Nachricht anklicken! Was ist aber, wenn diese Nachricht direkt auf der Homepage aus dem Chat kommt? Dann müsste sie doch sicher sein, oder? Leider nein.

Booking.com: Phishing-Nachrichten über das Chat-System

Bei Booking.com ist es in den vergangenen Wochen immer wieder vorgekommen, dass über das Chat-System Nachrichten von Hotels verschickt wurden - die die Hotels aber nie selbst verfasst hatten! Betrüger haben sich in das Chatsystem der Hotels gehackt und in deren Namen Nachrichten an die Kunden geschrieben.

Weil angeblich ein Fehler bei der Zimmerbuchung passiert sei, sollte man auf einen Link klicken und die Kreditkartendetails noch einmal eingeben. Die Daten landen aber nicht beim Hotel, sondern bei den Betrügern.

Auch Booking warnt vor der Betrugsmasche

Booking selbst warnt vor solchen Nachrichten. Auf der Seite des Buchungsportals heißt es:

Beachten Sie bitte, dass die Mitarbeiter unseres Kundenservices Sie immer nur nach Ihrer Buchungsnummer und/oder dem PIN-Code fragen werden. Sie werden nicht aufgefordert, das Passwort Ihres Kontos bei Booking.com oder andere vertrauliche finanzielle Informationen, wie Ihre Kreditkartennummer, anzugeben.“

Besonders perfide bei dieser Betrugsmasche: Die Nachricht sieht so echt aus, weil sie über das offizielle Chat-System von Booking.com kommt. Das Unternehmen sagt in einem WDR-Interview, dass es zwar viel Geld in die Sicherheit dieses Chat-Systems stecke. Aber Sicherheitslücken lassen sich eben doch nicht ganz schließen.

Klickt keinen Link an

Eigentlich gilt also auch hier dasselbe wie bei E-Mails oder SMS: Klickt keinen Link an. Wenn es angeblich Probleme mit der Buchung gibt, fragt selbst noch einmal bei Booking.com nach oder kontaktiert das Hotel direkt.