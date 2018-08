So machst du 2019 am meisten aus deinen Urlaubstagen!

Viel Freizeit für wenig Urlaubstage - auch 2019 gibt's wieder viele Feiertage, die besonders günstig liegen. Es wird ein sehr gutes Jahr für Arbeitnehmer in Sachen Brückentage. Plant deshalb geschickt - und früh! Wir helfen dir, damit dir kein Extraurlaub durch die Lappen geht!

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2019, Donnerstag (ist nicht überall in Bayern Feiertag)

Die gute Nachricht: Im kommenden Jahr 2019 liegt nur ein einziger Feiertag auf einem Wochenende (Feiertage wie Pfingstsonntag oder Ostersonntag natürlich mal ausgenommen): Nämlich Heilige Drei Könige am 6. Januar - einem Sonntag.

Aus wenigen Brückentagen und Feiertagen viel Urlaub machen:

Reicht am besten für die folgenden Werktage Urlaub ein:

31. Dezember 2018 - 4. Januar 2019: So werden aus dreieinhalb Arbeitstagen, einem Feiertag (Neujahr!) und zwei Wochenenden neun freie Tage am Stück. Wie bereits erwähnt, Heilige Drei Könige fällt 2019 leider auf einen Sonntag. :-(

15.-18. April: Das lange Osterwochenende bietet sich geradezu an, Urlaub zu nehmen. So werden aus zwei Feiertagen (Karfreitag und Ostermontag!), vier Brückentagen und aus einem Wochenende ganze zehn Tage zum Abschalten.

29. April bis 3. Mai bzw. 27.-31. Mai: Wer die Woche um den 1. Mai Urlaub nimmt, kann wieder neun Tage lang faulenzen - alternativ Ende Mai um Christi Himmelfahrt (30.5.).

11.-14. Juni / 17.-21. Juni: Nutzt Pfingsten! Hier winken euch neun freie Tage, wenn ihr euch die Woche nach dem Pfingstmontag frei nehmt. Und denkt an Fronleichnam (20. 6.) - auch hier könnt ihr euch neun Tage frei am Stück sichern. Oder - ganz verrückt - ihr nehmt euch beide Wochen frei und sichert euch so 16 Tage Freizeitspaß.

12.-16. August: Im August ist in Bayern Mariä Himmelfahrt (15.8.). Wenn ihr euch diese Woche frei nehmt, dürft ihr euch schon wieder über neun freie Tage freuen.

30. September - 4. Oktober oder 28. - 01. November: Im Herbst lockt der Tag der deutschen Einheit (3.10.) sowie Allerheiligen (01.11.). Hier warten erneut neun freie Tage auf euch, wenn ihr vier Urlaubstage investiert.

23.-31. Dezember: Weihnachten liegt 2019 besonders günstig für Arbeitnehmer - der erste und zweite Feiertag fallen auf Mittwoch und Donnerstag. Wenn ihr euch ab dem 23. Dezember bis Silvester frei nehmt, braucht ihr nur fünf Urlaubstage nehmen (24. und 31. sind halbe Urlaubstage) - und erhaltet, zack, zwölf freie Tage am Stück! (Neujahr mit eingerechnet).