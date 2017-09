Darum ist Chili so scharf

Wo kommt denn plötzlich die Schärfe her?

Chilis gehören zu den schärfsten Lebensmitteln überhaupt. "Schuld" daran: Der Stoff Capsaicin. Der steckt nicht in den Kernen - obwohl ja die oft als besonders scharf bezeichnet werden - sondern in der sogenannten Plazenta. Das ist die Stelle, an der die Kerne hängen. Und was passiert, wenn wir da reinbeißen?

"Der Wirkstoff reizt die Nervenzellen in der Mundschleimhaut, die auch aktiviert werden, wenn man sich den Mund verbrennt. Das erklärt das brennende Gefühl bei scharfem Essen. Der Körper reagiert mit erhöhter Durchblutung, man schwitzt und es kann zu einer Ausschüttung des Glückshormons Endorphin führen. " (Susanne Moritz, Ernährungsexpertin Verbraucherzentrale Bayern)

Die Sache mit den Endorphinen ist dann wohl auch der Grund, warum wir immer wieder gerne scharf essen - auch wenn's brennt.