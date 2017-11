So machst du den perfekten Glühwein!

Topf auf den Herd, Flasche auf, Glühwein in den Topf, warm machen, fertig. Wer jetzt in der Adventszeit einen dampfend heißen Glühwein möchte, der kriegt das auch zu Hause ruckzuck hin. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, könnt ihr auch selbst was Feines zusammenmixen. Hier gibt's die Rezepte. Und wusstet ihr, dass Glühwein ein bayerischer Schwabe ist?