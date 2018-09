Drei Dinge, die du noch nicht über den BAYERN 3 Hit "Cordula Grün" weißt

Kein Volksfest in Bayern ohne "Cordula Grün": Seit Juli läuft der Sommerhit von Josh. bei BAYERN 3 rauf und runter - jetzt schafft der Song den Sprung in die Bierzelte. Doch wer ist diese Cordula Grün, könnt ihr die giftgrüne Puppe aus dem Video kaufen und was für ein seltsames mintgrünes Gesöff trink Josh. im Clip zum Hit?