DHL, Hermes oder GLS: Welcher Paketdienst ist 2022 der beste?

Supernervig! Du wartest den ganzen Tag auf dein Paket - und bekommst abends den Hinweis, dass eine Zustellung nicht möglich war. Weil du angeblich nicht zuhause warst. Bedeutet meistens: Du musst am nächsten Tag zum Paketshop im Nachbarort fahren, ab in die Warteschlange, Paket persönlich abholen. Zeitfresser! Eine Geschichte wie diese hat jeder von uns schon mal erlebt. Aber ist das die Regel? Die Stiftung Warentest hat die sechs wichtigsten Paketdienst-Anbieter in Deutschland getestet - und festgestellt: ja, es läuft nicht alles perfekt! Aber so drastisch negativ wie die Paketdienste häufig dargestellt werden sind sie nicht.

10 Pakete unterschiedlicher Größe haben die Tester pro Paketdienst kreuz und quer durch Deutschland geschickt, alle mit zerbrechlicher Ware. Bei GLS gingen zwei davon kaputt. Hermes hielt zweimal den versprochenen Zustelltag nicht ein - das Paket kam erst am nächsten oder übernächsten Werktag an. Bei UPS klappt viermal die angebotene Umleitung eines Pakets aus technischen Gründen nicht.

Wer ist Testsieger?

DHL punktet vor allem als Versender – mit seinem dichten Netz aus Filialen und Abgabestellen sowie der Möglichkeit, die Pakete im Test statt online stets auch in der Filiale zu frankieren. Auf der Empfängerseite gewinnt dagegen DPD, der als einziger Dienst eine gute Note für die Zustellung erzielt. Das recht enge Zeitfenster wurde in allen zehn Fällen eingehalten. Günstigster Anbieter in den meisten Fällen: Hermes.

Zugegeben: 60 Testpakete sind nur eine Stichprobe in einer Branche, die im letzten Jahr 4,51 Milliarden Sendungen in Deutschland zustellte. Trotzdem offenbart unser Test grundsätzliche Probleme einzelner Anbieter." (Stiftung Warentest, 11/2022)

Test: Das sind die besten Paketdienste in Deutschland

DHL - GUT (2,2)

DPD - BEFRIEDIGEND (2,6)

Hermes - BEFRIEDIGEND (2,9)

GLS - AUSREICHEND (3,6)

UPS - AUSREICHEND (3,7)

Die Stiftung Warentest testete auch den Amazon-eigenen Paketdienst, vergab aber keine Note. Grund: "Da wir nur den Empfang prüfen und nicht selbst versenden konnten, vergeben wir kein Qualitätsurteil." Alle zehn Pakete kamen aber im angegebenen Zeitfenster und einwandfrei an.