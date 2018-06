Digitalministerin Dorothee Bär zu Gast bei Thorsten Otto

Sie gestalten die Zukunft Deutschlands, sie arbeiten Erfolgsstrategien für Unternehmen aus, kämpfen für eine gerechtere Gesellschaft und setzen mit ihren Filmen und Büchern künstlerische Maßstäbe: Die vier Frauen in unserer "Mensch, Otto!"-Spezialwoche "Frauen an der Macht" haben es auf einflussreiche Positionen geschafft.

"Frauen an der Macht"

Den Anfang macht am Montag die Staatsministerin Dorothee Bär (CSU). Die gebürtige Oberfränkin kommt aus einer politikbegeisterten Familie. Ihr Vater war lange Bürgermeister. Mit 14 Jahren ist sie in die Junge Union eingetreten, zwei Jahre später in die CSU. Die Dipl. Politologin hat in ihrer immer noch von Männern dominierten Partei Karriere gemacht und seit März diesen Jahres ist sie Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Die dreifache Mutter pendelt zwischen Berlin und Unterfranken.

Das Gespräch von Thorsten Otto mit Dorothee Bär hört ihr am Montag ab 19 Uhr in BAYERN 3. Danach könnt ihr die Sendung als Podcast abrufen: