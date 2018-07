Das sind in diesem Jahr die 10 beliebtesten Emojis weltweit!

Keine SMS oder WhatsApp, kein Instagram-Post oder Tweet ohne Emoji - und jeder hat sein persönliches Lieblings-Emoji: den küssenden Emoji, den Daumen hoch oder den Kackhaufen ;-) Von diesen drei konnte sich allerdings tatsächlich nur einer in der Liste der zehn am häufigsten benutzten Emojis weltweit platzieren.

Wieso schafft es das Recycling-Emoji auf Platz 3?

Es gibt es Erklärung, wieso sich dieses Symbol so weit vorne in der Liste der beliebtesten Emojis platzieren konnte. Der Blogger Matthew Rothenberg hat das Phänomen untersucht und festgestellt, das dieses Symbol unglaublich häufig in arabischen Ländern verwendet wird - meistens, um Stellen aus dem Koran oder anderen religiösen Schriften zu reposten. Das Recycling-Symbol wird hier also "zweckentfremdet" und kennzeichnet eine Verlinkung und/oder ein Teilen.