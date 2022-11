Diese Weihnachtsmärkte haben schon auf!

Einige haben schon auf, andere kommen an diesem Wochenende dazu. Christkindl(es)märkte, Weihnachtsdörfer und Adventsfeste in Bayern öffnen! Hier könnt ihr jetzt oder in den nächsten Tagen mit euren Liebsten anstoßen, Plätzchen naschen oder die (ersten) Geschenke für Weihnachten kaufen.