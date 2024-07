Ausgesetzt - Kommt er zu spät, ist sein Auto Schrott! (Staffelfinale Teil 3)

Von Neukirchen bis München sind es etwa 2,5 Stunden mit dem Auto oder rund 4,5 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Vorausgesetzt, er findet sofort eine Mitfahrgelegenheit oder hat genügend Geld für den Zug. Wird Marc es rechtzeitig nach München schaffen, um sein Auto vor der Verschrottung zu retten? Aber: war das Auto jemals in Gefahr? All das erfahrt ihr in der letzten Folge von „Das schaffst du nie!“.

Marc wurde 230 Kilometer von München entfernt im Nachbarland Tschechien ausgesetzt. Damit der Weg kein Kinderspiel wird, muss Marc sein Smartphone und seinen Geldbeutel abgeben. Kameramann Mathias begleitet ihn dabei. Dieser ist selbstverständlich Team Meini und darf Marc nicht helfen! Mittlerweile ist er bereits in Deutschland angekommen und die Regeln wurden gelockert. Marc darf nun auch trampen oder einen Zug nehmen. Weiterhin besteht allerdings das Problem, dass er kein Geld und kein Smartphone hat! Wie Tag 3 seiner Reise verlaufen wird, seht ihr in der neuen DSDN-Folge!

DIE LÄNGSTE STRAFE IN DER DSDN GESCHICHTE

Die erste Staffelstrafe ist definitiv die längste Strafe in der DSDN-Geschichte geworden. Es kamen so viele Szenen zusammen, dass wir den Staffelabschluss direkt in drei Folgen aufteilen. Die nächsten Wochen werden somit gefüllt mit Marcs und Mathias’ Rückweg aus Tschechien. Welche Gefahren und Abenteuer noch auf ihrem Weg liegen und ob etwas mit Marcs Auto passiert, seht ihr in den nächsten Wochen!