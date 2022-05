Wofür ist eigentlich die Querstange an Herrenfahrrädern?

Wofür sind eigentlich die Querstangen an Herrenfahrrädern?

Die meisten Herrenfahrräder haben eine Querstange. Radl für Frauen eher nicht. Aber warum ist das so? Für die Antwort beamen wir uns 200 Jahre zurück. Als das Fahrrad damals in Mode kam, da hatten sie grundsätzlich eine waagerechte Querstange. Nur so konnte das Fahrrad damals stabil genug gebaut werden. Bei höheren Geschwindigkeiten hätte der Rahmen sonst "geflattert". Trotzdem war die Querstange für Frauen blöd. Denn mit ihren langen Röcken hatten sie es schwer, sich auf das Rad zu schwingen. Außerdem hätte beim Radfahren immer ein Stück Bein hervorgeschaut - was damals als sehr unanständig angesehen wurde. Also verzichteten die meisten Frauen aufs Radfahren.

Erst später kamen dann auch Räder mit tiefem Einstieg - als Material und Verarbeitung viel hochwertiger und besser wurden. Und mittlerweile ist die Bauart für die Stabilität und die Fahrdynamik sowieso egal.

"Fahrdynamisch ist es heute irrelevant, nach welcher Bauart ein Fahrrad konzipiert ist, solange es auf die Belastungen hin optimiert wurde." (Gunnar Fehlau, Pressedienst Fahrrad)

Entscheidend ist also nicht mehr das Geschlecht, sondern wofür du das Fahrrad einsetzt und was in deinem speziellen Fall praktischer ist - ein tiefer Einstieg oder eben mit einer Querstange. Rennräder haben immer ein Querstange, egal für welches Geschlecht. Wer dagegen einen Kindersitz hinten auf dem Gepäckträger befestigt hat, dürfte mit tiefem Einstieg glücklicher werden.