Hier gibt’s GRATIS-Strom für euer E-Bike in Bayern!

Bei einer längeren (Tages-)Tour reicht das häufig nicht, ihr habt also zwei Möglichkeiten: Entweder einen aufgeladenen Ersatzakku mitnehmen - oder den Akku unterwegs bei einem Zwischenstopp aufladen.



Zum Glück gibt es an immer mehr Orten in Bayern die Möglichkeit, dass ihr euren Akku aufladen könnt - häufig sogar kostenlos. Gerade Restaurants, Biergärten, Museen und Rathäusern bieten diese Möglichkeit. Während dein Akku neue Power bekommt, kannst du eine Limo trinken oder dir die Sehenswürdigkeiten einer Stadt anschauen. Darüber hinaus haben auch die Stromanbieter längst den Markt der E-Bike-Ladestationen für sich entdeckt. Hier braucht ihr aber in der Regel eine Kundenkarte des Anbieters, mit der ihr die Ladestation freischalten könnt.

In jedem Fall gilt: Checkt vor eurer Fahrt, wo ihr euer Fahrrad unterwegs aufladen könnt. Und nehmt euer Ladekabel von zuhause mit!



1.) Hier bekommt ihr eine Übersicht über E-Bike-Ladestationen in Bayern - viele sind kostenlos!

>> outdooractive.com/

2.) Infos über Ladestationen in Bayern bekommen ihr auch bei 'fahrrad.de'

>> fahrrad.de/

Etwas übersichtlicher bekommt ihr die Infos in der 'fahrrad.de'-App für iOS und Android.

3.) Zahlreiche Städte und Tofurimusregionen bieten dir darüber hinaus Infos über E-Bike-Ladestationen, hier eine Auswahl:

- Chiemsee-Alpenland-Tourismus

- Frankentourismus

- Bayerischer Wald

- Fünf-Flüsse-Radweg

- Oberpfälzer Wald





>> Mehr Infos: Das solltest du beim Kauf eines E-Bikes beachten