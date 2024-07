Was und wie viel darf ich mit nach Deutschland nehmen?

Produkt nur für dich? Dann gibt es keine Strafe

Wenn du ein gefälschtes Produkt kaufst, musst du in Deutschland keine Strafe befürchten. Zumindest dann nicht, wenn du es nur für private Zwecke gekauft hast. Was bedeutet "privat"? Eine Uhr, eine Tasche, ein Shirt und zwei Jeans sind okay. Der Zoll geht davon aus, dass du damit keinen Handel treiben/Geld verdienen willst und diese Sachen für dich selbst nutzt.

Willst du aber Klamotten mitbringen, um den Rest deiner Familie neu einzukleiden? Dann kann es schon eng werden. Entscheidend ist am Ende der Einkaufswert der Dinge, die du im Urlaub gekauft hast!

Auf Freibeträge achten und wie du reist, ist wichtig

Kommst du mit dem Flugzeug oder Schiff aus einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat zurück nach Deutschland, dann gilt eine Freimenge von 430 Euro.

Reist du mit der Bahn oder dem Auto, liegt die Grenze nur bei 300 Euro. Wenn du noch keine 15 Jahre alt bist, darfst du nur Produkte im Wert von bis zu 175 Euro einführen.

Die Menge macht den Unterschied

Wenn du einen ganzen Koffer Fake-Jeans dabei hast oder zwanzig Handys, dann wirst du dir sehr unangenehme Fragen vom Zoll gefallen lassen müssen. Und "Wusste ich nicht" ist dann keine gute Antwort. Deine Ware wird konfisziert, du musst mit einer hohen Geldstrafe (vor allem im Wiederholungsfall) rechnen. Auch der "echte" Markeninhaber kann Schadenersatzansprüche geltend machen. Bei gewerbsmäßigem Handeln droht sogar Gefängnis bis zu 5 Jahren.

Übrigens: Der Inhaber von Markenrechten kann den Zoll auch ganz generell darum bitten, gefälschte Waren abzufangen - schreibt die Verbraucherzentrale. Dann wärst du an der Grenze dein gefaktes Designer-Shirt direkt wieder los.

>> Auch interessant: Wie erkenne ich einen Fake-Shop im Internet?

Wie erkenne ich Marken-Fakes im Urlaub?

Wenn dir jemand ein "Original" Prada-Täschchen für 30 Euro am Strand anbietet, ist da sicher was faul. Kaufe also nicht, wenn "der Preis zu schön ist, um wahr zu sein." Prüfe die Verarbeitung des Artikels, checke die Marke - manchmal ist der Markenname bewusst falsch geschrieben. Was ist mit Garantieschein oder Gütesiegel? Fälscher können Umlaute wie ä, ö, ü oder ß oft nicht korrekt schreiben.

Und: Finger weg von Viagra, Schlankheitspillen und Co. im Urlaub - auch wenn sie sehr preiswert sind. Niemand weiß, was für eine Mischung du dort bekommst oder was wirklich in den solchen "Fake-Medikamenten" steckt.

Bei Tabak, Alkohol und Medikamenten gelten extra Regeln

Bei Genussmitteln wie Tabak und Alkohol müssen wir uns an bestimmte Richtmengen halten.

Reisefreimengen bei der Einreise aus Ländern innerhalb der EU:

Tabakwaren: 800 Zigaretten (300 Zigaretten aus Bulgarien, Ungarn, Lettland, Litauen, Rumänien, Kroatien)

800 Zigaretten (300 Zigaretten aus Bulgarien, Ungarn, Lettland, Litauen, Rumänien, Kroatien) Alkoholische Getränke: 10 Liter Schnaps, 60 Liter Schaumwein, 110 Liter Bier (keine Mengengrenzen für Wein)

10 Liter Schnaps, 60 Liter Schaumwein, 110 Liter Bier (keine Mengengrenzen für Wein) Kaffee: Maximal 10 Kilogramm

Reisefreimengen bei der Einreise aus Ländern außerhalb der EU:



Tabakwaren: 200 Zigaretten

Alkoholische Getränke: Ein Liter Schnaps

Vorsicht bei Muscheln und Sand aus dem Ausland

Muscheln und Sand sind zwar tolle Andenken, aber laut Verbraucherzentrale dürfen geschützte Tiere und Pflanzen nicht über die Grenze der EU gebracht werden. Das kann auch teuer werden. Außerdem kann es sein, dass ihr für das Mitbringen einiger Pflanzenarten, wie einige Kakteen, Tillandsien oder Orchideen sowie Schmuck aus Korallen, Muschel- und Schneckenschalen und Ledererzeugnisse, ein artenschutzrechtliches Dokument braucht.

Auch bei Fleisch, Milch und das, was daraus gemacht wird, gibt es strenge Regeln. Hintergrund ist die Gefahr von Seuchen. Verzichtet daher lieber auf solche Mitbringsel oder informiert euch vorher gut!

>> Auch interessant: Erfahrung mit 'Temu': Ist der neue China-Shop seriös?