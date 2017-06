Wusstest du, dass Erdbeeren Nüsse sind?

100 Gramm Erdbeeren haben gerade mal 33 Kalorien. Statt einer Breze könnt ihr also locker 1 Kilo Erdbeeren futtern. Vitamin C ist auch jede Menge drin, sie sind also ein Top-Snack für den Sommer und die Bikinifigur.

Was wir mit Erdbeeren alles machen können

Erdbeeren halten sich 2 bis 3 Tage im Kühlschrank. Wer mal was Neues ausprobieren mag, kann sich hier das Rezept für einen leckeren Spargel-Erdbeer-Salat holen. Wenn die Früchte schon einen kleinen Hau haben, eignen sie sich perfekt für den Smoothie-Mixer oder können püriert in den Gefrierschrank wandern. Auch lecker: Marmelade aus Wald-Erdbeeren. Die hat noch mal einen ganz eigenen Geschmack. Die Wald-Erdbeere heißt übrigens "fragaria vesca" was so viel heißt wie "essbarer Duft". Und der hängt schon so lange in der Luft, dass sich Menschen bereits in der Steinzeit von Wald-Erdbeeren ernährt haben.