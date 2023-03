„Dreck reinigt den Magen!“ Was ist dran?

„Dreck reinigt den Magen!“ Diesen Spruch hat sicher jede und jeder schon mal gehört – entweder selbst damals als Kind, oder als Elternteil von irgendjemandem, der seinen Senf dazugeben wollte. Aber ist da was dran? Was ist mit den ganzen Bakterien, Pilzen, Parasiten und sonst was nicht Ekligem, was ein Kind halt so nichtsahnend aufnimmt? Was ist dran an dem Spruch der gefühlt älter ist als alle Großeltern?

Reinigt Dreck wirklich den Magen?

Nein, nicht der Dreck reinigt den Magen, sondern die Magensäure, die eh schon im Magen ist. Das ist ihr wichtigster Job. Die saure Flüssigkeit ist so ätzend, dass sie alles in einen Brei auflöst, was man so hinunterschluckt. Verschluckt ein Kind zum Beispiel Sand oder Dreck, dann kann da echt allerlei fieses Zeug mit dabei sein. Die gute Nachricht: Übrig bleibt davon fast nichts, denn die Magensäure macht einfach nahezu alles platt.

Falls ein paar Bakterien, Pilze oder Parasiten doch noch übrigbleiben sollten, schafft das menschliche Immunsystem in den allermeisten Fällen zu bewältigen. Ziemlich stark, was unser Körper so leisten kann!

Es ist also nicht weiter schlimm, wenn das Kind mal die Schaufel ableckt. So ein bisschen Dreck kann sogar ganz hilfreich sein, damit der Körper Krankheitserregern ausgesetzt wird und das Immunsystem in Übung bleibt. Denn das Abwehrsystem kommt so mit verschiedenen Mikroben in Kontakt. Das kann wiederum das Allergierisiko bei Kleinkindern senken.

Wenn das Kind also mal schneller etwas in den Mund gesteckt hat als die Eltern reagieren können: nicht so schlimm. Bewusst sollte man trotzdem besser keinen Dreck essen. Und der Magen? Der kann sich dank Magensäure ganz von allein sauber halten ;-)