Krieg ich tatsächlich Schokolade geschenkt?

Schokolade umsonst - das klingt in etwa so schön wie Freibier :-) Und momentan bekommen viele eine WhatsApp, die ihnen Schoko for free verspricht. Aber wird das Versprechen auch gehalten?

Es ist ein Fake!

Zwar feiert Kinder Riegel tatsächlich sein 50-jähriges Jubiläum - verschenkt aber per WhatsApp keine Boxen. Der Link soll zwar so aussehen, wie ein Link in Deutschland, endet aber nicht auf .de sondern auf .com. Also genau schauen und nicht gleich klicken.

Die Internetexperten von Mimikama haben sich mal angeschaut, was passiert, wenn man auf den Link klickt. Mal sollten sie eine dubiose App installieren, mal ein Browsergame spielen, mal gab's ein Kreditangebot.

Fazit:

Kostenlose Schokoladen-Box vergessen und aufs Osternest freuen :-)