Wirklich: Merkel und Söder schütteln Hände - ohne Maske?

Natürlich ist dieser Post kompletter FAKE. Allein der gesunde Menschenverstand müsste ja reichen, um hier stutzig zu werden: WARUM überhaupt sollten Merkel und Söder (und all die anderen, die da sonst noch so herumsitzen) einen solchen Shitstorm riskieren wollen?

Aber eins nach dem anderen: Das "Treffen von heute" fand gar nicht am 1. Mai statt (wie die Userin behauptet), sondern schon am Tag davor. Am 30. April. Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Merkel hatten sich an diesem Tag beraten, wie es mit den Corona-Lockerungen weitergeht. Genau genommen war dieses Treffen aber gar kein richtiges Treffen, sondern eine Videokonferenz.

Im Anschluss daran gab es dann zwar eine Pressekonferenz, bei der unter anderem Söder und Merkel anwesend waren - aber wie Fotos belegen mit deutlichem Abstand zueinander und ohne Händeschütteln. (Masken tragen sie allerdings tatsächlich nicht.)