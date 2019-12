Fakt oder Fake: Gibt's bald wirklich keine "Advents"-kalender mehr?

Der Klassiker: Wintermarkt statt Weihnachtsmarkt?!

Ein Klassiker der Falschinformation (auch der Falschinterpretation) ist die angeblich bewusste Umbenennung von Weihnachtsmärkten in Wintermärkte. Als Resultat sei die "abendländische Kultur" in Gefahr, wie bereits 2014 ein damaliger CSU-Bundestagsabgeordneter auf Facebook schrieb.

Gemeint war damals der Wintermarkt am Flughafen München. Dieser Markt heißt nicht Weihnachtsmarkt, weil er bereits im November eröffnet und in der Regel bis in den Januar (also nach Weihnachten) geöffnet bleibt. Reguläre Weihnachtsmärkte schließen schon am 24. oder 26. Dezember.