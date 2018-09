SPD-Landtagswahlkampf mit Kopftuch?

Zur Zeit kursiert ein Foto im Netz, das eine junge Frau mit Kopftuch zeigt, die für die SPD in Franken Wahlkampf macht. An diesem Bild ist einiges richtig - aber einiges auch einfach gefaked. Das hat der #Faktenfuchs von BR24 herausgefunden. Lest hier, was an dem Bild falsch ist und welche Zitate Politikern in den sozialen Medien sonst noch in den Mund gelegt werden - ohne dass die das jemals so gesagt haben.