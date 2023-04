Diese Watch-Liste macht Frühlingsgefühle

Wellmania

In New York hat die Australierin Liv endlich fast alles erreicht, was sie jemals wollte: Sie ist erfolgreich im Job, hat Spaß am Leben und feiert die Partys wie sie fallen. Klar, zu einer busy Business-Frau gehört natürlich auch der Spontantrip nach Australien, zum Geburtstag ihrer besten Freundin.

Und dann läuft alles schief: Die Green Card wird ihr geklaut, um eine neue beantragen zu können, muss sie zeigen, dass sie gesund und fit ist. … Hätte sie mal nicht so viel gefeiert! Irgendwie muss sie innerhalb kürzester Zeit alle Gesundheits-Checks bestehen, Freundschaften kitten und auch noch ihre Familie aushalten, die sie ja eigentlich liebt, die aber auch ein bisschen viel sein können. Hilft wohl alles nix! Doch so chaotisch und witzig war ein aufgezwungenes Sportprogramm wohl noch nie bei jemandem.

Wo? Netflix (Serie)

Der Alte und die Nervensäge

Zugegeben: Älter werden kann mit einigen Hindernissen daherkommen. Das muss auch Wilhelm Schürmann feststellen, der eigentlich so gar keinen Bock hat, sein Leben seinem Alter von fast 75 Jahren anzupassen. Ein Schwächeanfall ändert alles: Der selbstständige Alte soll aufs Autofahren verzichten und auch noch zu seiner Tochter ziehen. Nicht sein Ding, denkt er sich – und haut einfach ab.

Wo? ARD Mediathek

To all the boys I’ve loved before

Diese romantische Komödie erzählt die Geschichte einer schüchternen Highschool Schülerin, die sich nicht traut, all den Jungs, in die sie mal verknallt war ihre Gefühle zu gestehen. Stattdessen verliert sie sich in ihrer kleinen Traumwelt und schreibt ihnen heimlich die ausführlichsten Liebesbriefe. Klar: Die sollen natürlich niemals abgeschickt werden! Doch dann … passiert genau das.

Wo? bei Netflix

Monsieur Claude und seine Töchter

Claude und seine Frau führen ein wohlhabendes und zufriedenes Leben in Frankreich. Würde man sie fragen, würden sie sagen, dass sie durchaus offen sind für die Welt. Wie wenig das aber tatsächlich zutrifft, sieht das leicht konservative katholische Ehepaar erst, als die Töchter ihnen ihre Verlobten vorstellen. Statt der attraktiven Franzosen, den sich die Eltern für ihre Mädels gewünscht hätten, müssen sie sich ihrer bislang größten Herausforderung stellen: offen werden für eine bunte Welt.

Wo? Amazon Prime Video

Vicky Cristina Barcelona

Ein Sommer in Barcelona – schöner kann man sich das doch kaum vorstellen! Das haben sich auch die zwei Amerikanerinnen Vicky und Cristina gedacht: Die eine schreibt ihre Diplomarbeit, die andere verarbeitet ihren Herzschmerz. Als sie den Maler Juan Antonio kennenlernen und mit ihm ein Wochenende verbringen wollen, scheint das abenteuerliche Sommermärchen endlich in die richtigen Bahnen gelenkt zu werden – bis Juans Ex-Freundin auftaucht …

Wo? ARD Mediathek

Into the Wild

Klar, man kann sich für sein Leben echt die konkretesten Pläne machen: Schule, Studium oder Ausbildung, jemanden kennenlernen, heiraten, Familie gründen. Christopher schmeißt die Pläne, die seine Eltern sich für ihn gewünscht hätten schon nach der Schule um: Sollen doch die anderen diese Pläne weiterverfolgen. Statt ins Jurastudium zu starten, kauft er sich einen Bus, spendet sein ganzes Geld, zerschneidet die Kreditkarten – und macht sich auf die Reise seines Lebens.

Wo? Amazon Prime Video