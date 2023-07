Streaming-Tipp: "Die nettesten Menschen der Welt"

"Die nettesten Menschen der Welt" (ab 21. Juli)

Die Serie konfrontiert euch mit tiefen Ängsten, ohne diese dabei direkt auszusprechen. Am Anfang einer jeden Folge scheint alles normal zu sein, aber irgendwie schleicht sich dann plötzlich dieses bedrohliche Gefühl ein. Die Serie ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar.

BR Serienexpertin Katja Engelhardt: Wie hoch ist der Binge-Faktor?

Es ist schwer zu sagen. Es ist nämlich keine klassische zusammenhängende Serie. Man muss sich die sechs Folgen vorstellen wie mehrere Minispielfilme. Manche Folgen sind eher lustig, andere eher futuristisch. Und es gibt kleine Überschneidungen. So richtig gemeinsam haben sie aber eigentlich nur eins: Es geht immer um Ängste und darum, dass hinter der Fassade des Normalen etwas ganz anderes auf uns wartet.

Wer Black Mirror bei Netflix liebt, der mag vermutlich auch diese Art Mystery von "Die nettesten Menschen der Welt"?

Also die ARD kann auf jeden Fall diese Art Mystery. Die Folgen spielen nämlich in unserer Welt und dann sind es kleine einzelne Besonderheiten, die die Folgen zum Mystery machen. In einer Folge glaubt ein Hotelangestellter zum Beispiel, dass zwei Kolleginnen Hexen sind. Das heißt aber nicht, dass da wirklich jemand zaubern muss, damit das spannend ist. Know-how ist aber trotzdem dabei. Für einige Effekte und Kostüme war ein Profi zuständig, der schon für das Star Wars Franchise gearbeitet hat. Mir hat die Serie aber auch wegen dem Chaos sehr viel Spaß gemacht, weil man so viele Gesichter wiedererkennt.

Zum Beispiel?

Unter anderem Dirk von Lowtzow von Tocotronic. Der Titelsong der Serie kommt von ihm und eer spielt auch eine kleine Rolle. Einen sehr unheimlichen Hotelgast, der Probleme mit seinem Zimmer hat. Außerdem sind viele junge Schauspielerinnen dabei. Hannah Schiller zum Beispiel, Lena Klenke und Milena Tscharntke. Aber auch ältere Stars wie Fabian Hinrichs, Axel Milberg oder Jörg Schüttauf. Und wenn sich da jetzt jemand gedacht hat: "Wer?" Dann verspreche ich, die kennt man. Und denen sieht man auch sehr gerne zu.

Die nettesten Menschen der Welt könnt ihr ab sofort in der ARD-Mediathek schauen.