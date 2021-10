Das sind die besten Serien zum Streamen in diesem Herbst!

Bild: unsplash.com / Piotr Cichosz 28.10.2021 Die Nächte werden wieder länger - und das ist auch gut so! Endlich können wir uns ohne schlechtes Gewissen stundenlang auf die Couch chillen und die neuesten Serien schauen. Aber welche Serien bei Netflix, Sky, Amazon & den Mediatheken von ARD und ZDF lohnen sich wirklich - und welche könnt ihr vergessen? Wir machen den Check.

01 - BAYERN 3 Moderatorin Katja Wunderlich empfiehlt: "Impeachment" Thema in Staffel 3: Ex-US-Präsident Bill Clinton und der Skandal um dessen Affäre mit der damaligen blutjungen Praktikantin Monica Lewinsky. Wie kam es überhaupt zu diesem spektakulären Amtsenthebungsverfahren eines US-Präsidenten in den 90ern? Welche Rolle hatte zum Beispiel Linda Tripp, die Vertraute der damaligen Praktikantin Monica Lewinsky? Und wie waren die Beteiligten im Hintergrund überhaupt involviert? Wie sehr haben auch die Medien manipuliert, gehetzt und vielleicht dann doch nach der Wahrheit gesucht? Ein vermeintliches Klatschthema, die Affäre eines US-Präsidenten mit einer Praktikantin, wird zu einem absoluten Polit-Krimi. Impeachment - zu sehen auf Sky.

Bild: Sky

02 - BAYERN 3 Moderatorin Verena Hampl empfiehlt: "Lovesick" Wenn ihr auf der Suche seid nach einer richtigen Wohlfühl-Serie, die euch ein gutes Gefühl gibt, die ihr alleine schauen könnt oder mit euren Mädels - dann schaut euch unbedingt Lovesick an. Ist eine britische Serie. Die ist lustig, die ist romantisch und die ist komisch. Alles geht damit los, dass Dylan beim Arzt ein Testergebnis zurückbekommt, das er unbedingt all seinen ehemaligen Sex-Partnerinnen mitteilen muss… Drei Staffeln gibt’s - die Serie ist leider schon abgeschlossen und auserzählt. Ja leider, weil die Schauspieler, die Story - alles werdet ihr sehr schnell sehr lieb gewinnen. Und mit einer Länge von 20 Minuten sind die Folgen auch super gut und leicht verdaulich. Läuft bei Netflix.

Bild: Netflix

03 - BAYERN 3 Moderatorin Verena Hampl empfiehlt: "Mindhunter" Ihr seid True Crime-Fans und habt Mindhunter noch nicht gesehen? Dann habt ihr definitv Nachholbedarf. In der Serie geht’s um Serienmörder, die es wirklich gegeben hat. Zwei Ermittler wollen rausfinden wie die ticken, um in Zukunft andere Serienmörder zu schnappen, bevor sie zu welchen werden. Dafür gehen sie sogar ins Gefängnis und reden mit den Verbrechern ... Mindhunter beruht auf wahren Begebenheiten und ist die beste Crime-Serie, die ich bisher gesehen hab - und ich hab viele Crime-Serien gesehen ;) Es gibt zwei Staffeln, in denen ihr mit den Ermittlern mitleiden, mitfiebern und miträtseln könnt. Läuft bei Netflix.

Bild: Netflix

04 - BAYERN 3 Moderatorin Verena Hampl empfiehlt: "Locke and Key" Ihr steht auf Fantasy, eine gute Geschichte und vielleicht noch ein bisschen Grusel? Dann hab ich die perfekte Serie für euch: Locke and Key. Ein Familienvater wird ermordet, seine Frau und die Kinder suchen Abstand und ziehen in das Haus ein, in dem der Vater aufgewachsen ist. Dieses Haus ist zwar riesig und schön - aber auch super strange. Die Kinder finden magische Schlüssel mit denen sie unheimliche, coole aber auch gefährliche Dinge machen können …

Deswegen muss die Familie bald mit dunklen Mächten kämpfen und erfährt so natürlich auch mehr über die Vergangenheit des Vaters. Die Serie macht Spaß, ist gut gemacht und seit kurzem gibt’s bei Netflix die zweite Staffel zum Durchbingen an einem ungemütlichen Herbstwochenende.

Bild: Netflix

05 - BAYERN 3 Moderatorin Sophie Grund empfiehlt: "The Alienist" "The Alienist" ist was für alle, die auch nach Halloween noch eine Runde Grusel und Spannung gebrauchen können. Spielt in New York im Jahr 1896: In der Zeit werden mehrere männliche Prostituierte ermordet. Der neue Polizeichef beauftragt einen Kriminalpsychologen und sein Team - und die sollen die Fälle möglichst diskret lösen. Superspannend. Das ganze ist eine US-Produktion, in der Hauptrolle ist aber ein Deutscher: Daniel Brühl, der den "Alienist" auch echt mega spielt! Zwei Staffel gibts bei Netflix schon.



Bild: Netflix

06 - BAYERN 3 Moderatorin Sophie Grund empfiehlt: "Modern Family" Das passiert nicht oft, aber diese Serie habe ich mich echt zweimal angeschaut - und ich schließe ein drittes Mal auch nicht aus: Modern Family. Es geht eigentlich ganz simpel nur um eine große Familie und um deren Zusammenleben. Es ist so ein bisschen reality-mäßig aufgebaut, die Familienmitglieder geben auch Zwischeninterviews. Von Folge zu Folge hat man einen anderen Lieblingscharakter, weil die alle so superschön und unperfekt sind. Genau das macht diese Serie auch aus. Das sind süße 20-Minuten-Folgen - ihr könnt also auch mal schnell eine zwischendurch schauen. Bei Netflix gibt es jetzt alle 11 Staffeln.



07 - BAYERN 3 Moderator Dominik Pöll empfiehlt: "Squid Game" Eigentlich wollte ich mir das gar nicht ansehen: Squid Game - Das Tintenfischspiel. Aber alle reden drüber. Ich habe mich lange gewehrt und habe mir die Serie jetzt doch gegeben ;-) Und ich finde Squid Game genial - und zurecht die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, die der Plattform wohl einen Milliarden-Gewinn beschert. Worum geht es? Das ist schnell erzählt: Die Kandidaten beim Squid Game machen alle mehr oder weniger freiwillig mit, sie haben nämlich ein gemeinsam: Sie sind chronisch pleite und Verlierer der Gesellschaft. Und so spielen sie die Kinderspiele, die für den Verlierer mit dem Tod enden. Wer übrig bleibt, der bekommt den Milliarden-Gewinn. Nach der ersten Folge war ich noch nicht angefixt, aber das ändert sich danach schnell. Megabrutal und absolut nichts für Kinder.

Bild: Netflix

08 - BAYERN 3 Moderatorin Lea Geishauser empfiehlt: "Ted Lasso" Eine Frau will sich an ihrem Ex-Mann rächen, in dem sie nach der Scheidung das zerstört, was ihm am heiligsten ist: Seinen Fußballclub in der Premier League. Deswegen stellt Rebecca als neue Besitzerin des AFC Richmonds einen neuen Trainer ein – den ehemaligen Football-Coach Ted Lasso aus den USA. Der hat absolut keine Ahnung von Fußball, ist aber ein ganz unbedarfter, positiver Typ und denkt sich "isn Abenteuer, wird schon werden". Und dann nimmt das Chaos seinen Lauf... Die Serie ist mit Preisen überhäuft worden – zu Recht. Das ganze hat auch gar nicht so viel mit Fußball zu tun, sondern man wird einfach so warm mit diesen Charakteren, man lacht, man weint, man lacht wieder. Die Serie geht einfach ans Herz. Läuft bei Apple TV+.

Bild: Apple

09 - BAYERN 3 Moderator Sebastian Schaffstein empfiehlt: "Sex Education" Text folgt ;-)

Bild: Netflix

10 - BAYERN 3 Moderator Sebastian Winkler empfiehlt: "Clickbait" Schaut euch "Clickbait" an - ich habe schon lange keine Serie mehr gesehen mit so vielen überraschenden Wendungen. Und sie ist auch sehr aktuell: Im Internet taucht ein Video auf. Mit einem Mann. Der hat ein Schild in der Hand. Darauf steht: Wenn dieses Video fünf Millionen Klicks hat, dann muss ich sterben. Jetzt schalten sich Familie und Polizei ein und versuchen natürlich, den Mann vor Erreichen dieser Marke zu finden. Super Thriller. Super Besetzung. Super unerwartet. Bei Netflix.

Bild: Netflix

11 - BAYERN 3 Moderatorin Steffi Fischer empfiehlt: "You - Du wirst mich lieben" Also wenn man mal zusammenfasst, dann klingt es irgendwie doch schon ganz hart. Ein Typ verliebt sich, stalkt das Mädel, kommt tatsächlich mit ihr zusammen, sperrt sie irgendwann in seinen Bücherraum im Keller und bringt sie um. Und dann geht's wieder von vorne los - mit einer neuen Frau! Das klingt hart, aber es ist auch immer so eine Art Komik dabei. Irgendwie mag man Joe Goldberg, obwohl er so ein krasser Psycho ist. Zwei Staffeln gibt es schon - und in der neuen, der dritten, da wünscht man dem Joe, dass es endlich klappt und er niemanden mehr einsperren muss. Er will sich nämlich ändern - für seinen Sohn. Aber seine Frau ist, sagen wir mal, vom gleichen Schlag wie er. Bei Netflix.

Bild: Netflix